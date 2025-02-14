Собчак высмеяла драку Виторгана и Богомолова за ее сердце в кафе

Ксения Собчак высмеяла драку Максима Виторгана и Константина Богомолова за ее сердце в кафе. Журналистка опубликовала ироничный пост в Telegram-канале.

В Сети появилась новость о стрельбе в кафе в центре Москвы. Собчак решила отреагировать на происшествие, вспомнив об инциденте из прошлого. Так, 6 лет назад в одноименном заведении произошла драка Виторгана и Богомолова, во время которой актер разбил нос режиссеру. Тогда ходили слухи, что журналистка изменяла Максиму, будучи в браке, и якобы из-за этого он решил разобраться с соперником. Теперь Собчак с иронией вспоминает об этом случае.

« П о с е б е з н а ю , ч т о э т о к а ф е — п р о к л я т о е м е с т о . К а к с к а з а л а б ы Виктория Боня: «Там энергетический вайб агрессии»», — высказалась Ксения, добавив смеющийся смайлик.

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