Серябкина объяснила, почему в шоу на выживание держалась от Седоковой в стороне

Когда после гибели экс-супруга Анна Седокова начала возвращаться в соцсети, на экраны как по сценарию вышло шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» — звезда появилась там только во второй серии. Несмотря то что съемки проходили задолго до смерти Яниса Тиммы, поклонники пытаются найти подсказки того, что происходило в их отношениях за кадром. По одной из версий, доказательства которой, к слову, есть у юриста Кати Гордон, баскетболист не смог пережить измены бывшей.

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Потому-то зрителей реалити насторожило, что одна из участниц — Ольга Серябкина — держалась от певицы в стороне. Дело, впрочем, оказалось не связано ни с поведением Анны, ни с ее бэкграундом.

« Я п р о с т о д о ш о у н е б ы л а с н е й з н а к о м а . Я н е и з т е х , к т о з а о д и н д е н ь [ з н а к о м с т в а ] с о з д а е т в и д и м о с т ь л у ч ш и х д р у з е й . С о в с е м , ч т о с в я з а н о с л ю д ь м и , я в е д у с е б я о ч е н ь е с т е с т в е н н о . В ж и з н и в ы н е б р о с а е т е с ь н и к о м у в о б ъ я т ь я , е с л и з н а е т е о д и н д е н ь . Я н е и г р а л а н а к а м е р у и н е с о з д а в а л а ч т о - т о с п е ц и а л ь н о , п о э т о м у , н а в е р н о е , в о т т а к . Н о я а б с о л ю т н о у в а ж и т е л ь н о к н е й о т н о с и л а с ь » , — н а п и с а л а а р т и с т к а в т е л е г р а м - к а н а л е .

Сама Седокова, к слову, не комментирует то, что говорят о ней в Сети. После возвращения в личный блог она уже рассказала о самочувствии и показала фото в полный рост, на котором чуть ли не в два раза худее, чем была до случившегося.