Серябкина объяснила, почему в шоу на выживание держалась от Седоковой в стороне

Ольга Серябкина объяснила, почему в шоу на выживание держалась от Анны Седоковой в стороне
Когда после гибели экс-супруга Анна Седокова начала возвращаться в соцсети, на экраны как по сценарию вышло шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» — звезда появилась там только во второй серии. Несмотря то что съемки проходили задолго до смерти Яниса Тиммы, поклонники пытаются найти подсказки того, что происходило в их отношениях за кадром. По одной из версий, доказательства которой, к слову, есть у юриста Кати Гордон, баскетболист не смог пережить измены бывшей.
Потому-то зрителей реалити насторожило, что одна из участниц — Ольга Серябкина — держалась от певицы в стороне. Дело, впрочем, оказалось не связано ни с поведением Анны, ни с ее бэкграундом.
«Я просто до шоу не была с ней знакома. Я не из тех, кто за один день [знакомства] создает видимость лучших друзей. Со всем, что связано с людьми, я веду себя очень естественно. В жизни вы не бросаетесь никому в объятья, если знаете один день. Я не играла на камеру и не создавала что-то специально, поэтому, наверное, вот так. Но я абсолютно уважительно к ней относилась», — написала артистка в телеграм-канале.
Сама Седокова, к слову, не комментирует то, что говорят о ней в Сети. После возвращения в личный блог она уже рассказала о самочувствии и показала фото в полный рост, на котором чуть ли не в два раза худее, чем была до случившегося.