Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори могли расстаться после скандала на Грэмми

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори могли расстаться после скандала на «Грэмми». Об этом сообщает Dailу Mail.

Стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори
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Инсайдер издания сообщил, что они расстались спустя чуть больше недели после скандального выхода на премии. По его словам, модель подала на развод не только из-за наряда, но и из-за его нацистских высказываний. Пара уже не живет вместе и официально собирается разорвать брак в ближайшие дни.

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2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.

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