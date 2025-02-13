Стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

Рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори могли расстаться после скандала на «Грэмми». Об этом сообщает Dailу Mail.

Инсайдер издания сообщил, что они расстались спустя чуть больше недели после скандального выхода на премии. По его словам, модель подала на развод не только из-за наряда, но и из-за его нацистских высказываний. Пара уже не живет вместе и официально собирается разорвать брак в ближайшие дни.

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2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония «Грэмми», на которой впервые за 10 лет появился Канье Уэст. Рэпер вышел на красную дорожку с женой в абсолютно прозрачном платье без белья. В СМИ появилась информация, что модель выгнали с мероприятия из-за чрезмерно откровенного наряда. Однако источник, близкий к Академии звукозаписи, опроверг эту информацию.