Стало известно о возможном разводе Канье Уэста и Бьянки Цензори

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори решили расстаться. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам источника, обе стороны обратились к адвокатам по разводам. Разрыв отношений произошел сразу после скандального появления Канье и Бьянки на церемонии вручения премии «Грэмми». Сначала Цензори предстала перед камерами в длинной черной шубе, но Уэст принудил ее снять верхнюю одежду, в итоге в сети появились десятки снимков Цензори в прозрачном платье, которое демонстрировало ее обнаженное тело.

На прошлой неделе Уэст разродился сотней антисемитских и женоненавистнических высказываний в соцсетях. В частности, он объявил себя нацистом и восхвалял Адольфа Гитлера.

Ранее Цензори на фоне провокационных высказываний супруга написала пост в соцсети X, в котором попросила Бога смягчить сердце мужа и наполнить его мудростью и добротой. Она заявила, что безусловно любит мужа, несмотря на различия между ними, и попросила Всевышнего укрепить связь между ними и помочь ей стать источником терпения и поддержки.