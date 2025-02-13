Анна Седокова сделала признание после трагедии с Янисом Тиммой

Певица Анна Седокова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что перестала писать грустные песни из-за боязни, что они сбудутся.

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По словам Седоковой, в какой-то момент она решила писать только счастливые композиции. Но это, поделилась артистка, ей сложно давалось, поскольку она не умела писать подобные тексты.

« И в о т з а в т р а д е н ь б о л ь ш о й л ю б в и , к о т о р ы й я в с т р е ч а ю с о г р о м н о й д ы р о й в с е р д ц е . И я п р а в д а н е з н а ю , к а к ж и т ь д а л ь ш е » , — з а я в и л а и с п о л н и т е л ь н и ц а .

Седокова сопроводила публикацию архивной записью с репетиции, на которой она исполняла композицию «На воле» 2018 года. В песне есть строчки: «Я боюсь проснуться без тебя; Я боюсь, что ты поверишь людям; Развела нас зимушка-зима».

17 декабря 2024 года не стало бывшего супруга Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день Седокова сообщила о госпитализации. После этого она находилась в клинике из-за нервного срыва.

Недавно стало известно, что материалы о трагедии с баскетболистом вернули на дополнительную проверку следователю.