Сваха Роза Сябитова призналась в романе с женатым бизнесменом: «Продалась с удовольствием»
За тридцать лет карьеры Роза Сябитова создала не одну сотню пар, а вот о ее личной жизни известно немного.
Впрочем, конкретики от свахи, как показывает опыт, не дождешься.
«У меня все хорошо», — отметила она в свежем интервью MK.RU и добавила, что в ее возрасте важно, чтобы рядом был человек, который разделит «радость бытия».
Роза подчеркнула, что «мужчина на каждый день» ей не нужен, а точнее, не нужны проблемы. Сейчас она сосредоточена на времяпрепровождении с внучкой, а будь она в отношениях, то пришлось бы выбирать. Что касается физиологических потребностей, то ради их удовлетворения, считает Сябитова, жить вместе не нужно. По ее словам, в наше время все разрешено — в рамках закона. Главное — не уводить чужих мужей.
Такой опыт, к слову, у Сябитовой был.
«Он меня купил. И я с большим удовольствием продалась за его благосостояние. <...> Сначала он отвел меня в магазин, купил шубу, детям — дубленки. А еще, помимо одежды, купил им вкусняшек всяких… Стал продукты приносить. <...> Потом он купил мне машину. Плюс к этому давал деньги. Кто же откажется от такого? Я же не сумасшедшая, чтобы отказаться!» — разоткровенничалась сваха.
Она считает, что жена мужчины была не ее проблемой — Роза прекрасно понимала, что сегодня-завтра разонравится ему. Так и случилось. Звезда призналась, что пыталась «получить отступные», но не вышло: те, кто «крышевал» подпольного бизнесмена, позвонили свахе и «все объяснили».
«Я быстро усвоила этот урок», — заключила Сябитова.
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