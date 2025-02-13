Сваха Роза Сябитова призналась в романе с женатым бизнесменом

За тридцать лет карьеры Роза Сябитова создала не одну сотню пар, а вот о ее личной жизни известно немного.

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Впрочем, конкретики от свахи, как показывает опыт, не дождешься.

« У м е н я в с е х о р о ш о » , — о т м е т и л а о н а в с в е ж е м и н т е р в ь ю M K . R U и д о б а в и л а , ч т о в е е в о з р а с т е в а ж н о , ч т о б ы р я д о м б ы л ч е л о в е к , к о т о р ы й р а з д е л и т « р а д о с т ь б ы т и я » .

Роза подчеркнула, что «мужчина на каждый день» ей не нужен, а точнее, не нужны проблемы. Сейчас она сосредоточена на времяпрепровождении с внучкой, а будь она в отношениях, то пришлось бы выбирать. Что касается физиологических потребностей, то ради их удовлетворения, считает Сябитова, жить вместе не нужно. По ее словам, в наше время все разрешено — в рамках закона. Главное — не уводить чужих мужей.

Такой опыт, к слову, у Сябитовой был.

« О н м е н я к у п и л . И я с б о л ь ш и м у д о в о л ь с т в и е м п р о д а л а с ь з а е г о б л а г о с о с т о я н и е . < . . . > С н а ч а л а о н о т в е л м е н я в м а г а з и н , к у п и л ш у б у , д е т я м — д у б л е н к и . А е щ е , п о м и м о о д е ж д ы , к у п и л и м в к у с н я ш е к в с я к и х … С т а л п р о д у к т ы п р и н о с и т ь . < . . . > П о т о м о н к у п и л м н е м а ш и н у . П л ю с к э т о м у д а в а л д е н ь г и . К т о ж е о т к а ж е т с я о т т а к о г о ? Я ж е н е с у м а с ш е д ш а я , ч т о б ы о т к а з а т ь с я ! » — р а з о т к р о в е н н и ч а л а с ь с в а х а .

Она считает, что жена мужчины была не ее проблемой — Роза прекрасно понимала, что сегодня-завтра разонравится ему. Так и случилось. Звезда призналась, что пыталась «получить отступные», но не вышло: те, кто «крышевал» подпольного бизнесмена, позвонили свахе и «все объяснили».

« Я б ы с т р о у с в о и л а э т о т у р о к » , — з а к л ю ч и л а Сябитова.

Ранее Роза Сябитова прокомментировала тайную свадьбу Насти Ивлеевой.