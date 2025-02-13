Покинувший Россию Анатолий Белый* высказался о будущем страны

Актер Анатолий Белый* (признан в РФ иностранным агентом) высказался на YouTube-канале «Власть vs Влащенко» о будущем России.

« Я у ж е п о н и м а л , ч т о м о я ж и з н ь в России закончена. Не стесняюсь, что я без надежды смотрю на будущее России. У меня нет никакой надежды», — поделился артист.

Белый также заявил о готовности принять участие в совместном проекте с украинскими артистами.

« Я с у д о в о л ь с т в и е м б ы н а э т о о т к л и к н у л с я , е с л и Украина меня впустит. Я понимаю, что эта коллаборация возможна, но только не на русском языке. И я готов», — отметил актер.

После начала специальной военной операции на Украине Анатолий Белый уехал из России, уволившись из МХТ им. Чехова. На данный момент артист проживает в Израиле.

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В декабре 2023 года Минюст РФ призвал Белого иностранным агентом, после чего он несколько раз пытался оспорить решение ведомства.

Анатолий Белый снимался в сериалах «Бригада» и «Волкодав» и принимал участие в фильме «О чем еще говорят мужчины», «Колл-центр» — всего в его фильмографии более 100 проектов. Белый также озвучивал в российском кино Киану Ривза, Эрика Бана и Венсана Касселя.