Нагиев рассказал о романе с Клаудией Шиффер

Российский телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев показал старую фотографию, на которой он запечатлен в обнимку с немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. Снимком он поделился в социальных сетях.

© Passion.ru

Это изображение уже давно гуляет по Сети, вызывая восторги поклонников, и теперь внимание на него обратил и один из его фигурантов. Прокомментировал Нагиев публикацию необычно.

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

« М о я б ы в ш а я » , — п о д п и с а л о н .

В комментариях поклонники рассыплись в комплиментах актеру. Кто-то посмеялся, кто-то — всерьез задумался о романтических похождениях Нагиева. Новости быстро добрались и до Telegram.

« И н т е р е с н о , Клаудия Шиффер осознает, кого потеряла»? — задается вопросом редакция канала «Блокнот Старс».

Ранее мы писали о том, что Нагиев начал зарабатывать миллионы на курсах по развитию. Два дня занятий обойдутся в 311 тыс. рублей, неделя — в 511 тыс. рублей. Для VIP-участников есть специальная программа, она стоит 1,5 млн рублей.