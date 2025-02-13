Раскрыта «многоходовочка» Меладзе для заработка денег в России

Продюсер раскрыл «многоходовочку» Меладзе для заработка денег в России
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что композитор Константин Меладзе может продавать свои песни под другим именем в России. В разговоре с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что у одного эстрадного артиста недавно вышла новинка, которая написана в стиле Меладзе.
У меня не так давно возникло такое ощущение, что, возможно, творчество того же Константина Меладзе, как автора песен продолжает жить в новом каком-то витке, в новом каком-то, возможно, амплуа, и под, возможно, каким-то новым именем. Не так давно слышал от одного эстрадного исполнителя нашего российского новинку, которая написана прям в стиле Константина Меладзе, что меня тоже удивило. То есть такая схема, многоходовочка, — пояснил критик.
Продюсер выразил мнение, что Меладзе может либо продавать свои песни под другим ником, либо использует для этого посредника. Как считает эксперт, в таком случае композитор вполне может зарабатывать на россиянах.
То есть, мне кажется, что, возможно, этот Константин Меладзе продает свои песни, но под ником, под каким-то другим ником. Или, может быть, через кого-то. То есть он может продать свое композицию какому-то российскому автору, например, а исполнитель уже будет петь как будто бы этого автора произведение. И при этом в конечном счете получает Константин Меладзе. Вот мне показалось, песня очень похожа стилистически на композиции Меладзе, — заключил Рудченко.
Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что доходы Меладзе в России за год выросли в пять раз. По данным канала, его компания «Меладзе Мьюзик» в 2024 году заработала 85,3 млн рублей.