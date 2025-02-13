Раскрыта «многоходовочка» Меладзе для заработка денег в России

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что композитор Константин Меладзе может продавать свои песни под другим именем в России. В разговоре с NEWS.ru эксперт обратил внимание, что у одного эстрадного артиста недавно вышла новинка, которая написана в стиле Меладзе.

У м е н я н е т а к д а в н о в о з н и к л о т а к о е о щ у щ е н и е , ч т о , в о з м о ж н о , т в о р ч е с т в о т о г о ж е Константина Меладзе, как автора песен продолжает жить в новом каком-то витке, в новом каком-то, возможно, амплуа, и под, возможно, каким-то новым именем. Не так давно слышал от одного эстрадного исполнителя нашего российского новинку, которая написана прям в стиле Константина Меладзе, что меня тоже удивило. То есть такая схема, многоходовочка, — пояснил критик.

Продюсер выразил мнение, что Меладзе может либо продавать свои песни под другим ником, либо использует для этого посредника. Как считает эксперт, в таком случае композитор вполне может зарабатывать на россиянах.

Т о е с т ь , м н е к а ж е т с я , ч т о , в о з м о ж н о , э т о т К о н с т а н т и н М е л а д з е п р о д а е т с в о и п е с н и , н о п о д н и к о м , п о д к а к и м - т о д р у г и м н и к о м . И л и , м о ж е т б ы т ь , ч е р е з к о г о - т о . Т о е с т ь о н м о ж е т п р о д а т ь с в о е к о м п о з и ц и ю к а к о м у - т о р о с с и й с к о м у а в т о р у , н а п р и м е р , а и с п о л н и т е л ь у ж е б у д е т п е т ь к а к б у д т о б ы э т о г о а в т о р а п р о и з в е д е н и е . И п р и э т о м в к о н е ч н о м с ч е т е п о л у ч а е т Константин Меладзе. Вот мне показалось, песня очень похожа стилистически на композиции Меладзе, — заключил Рудченко.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что доходы Меладзе в России за год выросли в пять раз. По данным канала, его компания «Меладзе Мьюзик» в 2024 году заработала 85,3 млн рублей.