Мэрайю Кэри под руки вывели со сцены

Поклонники беспокоятся за здоровье певицы Мэрайи Кэри после последнего концерта. 55-летнюю исполнительницу под руки вывели со сцены. Женщина была в обуви на высоких каблуках и еле передвигалась. Об этом сообщает Page Six.

Фанаты привыкли видеть артистку энергичной и веселой, но в этот раз она медленно передвигалась по сцене. Некоторые зрители даже решили, что женщина чем-то больна и чувствует дискомфорт или даже боль.

Позже в соцсетях появились кадры, на которых Кэри выводили со сцены под руки. Она спускалась по лестнице с улыбкой на лице, но ее руку держал сотрудник охраны. Звезда делала маленькие шаги.

« О н а д в и г а е т с я т а к , к а к б у д т о и с п ы т ы в а е т с и л ь н у ю б о л ь . Я б е с п о к о ю с ь з а н е е ! » , « О н а п е р е д в и г а е т с я п о с ц е н е т а к , к а к б у д т о е й л е т 1 0 5 , н е м е н ь ш е » , « У ж е н е в т о м в о з р а с т е » , – п и с а л и в к о м м е н т а р и я х .

Один из пользователей Сети обратил внимание на обувь знаменитости и порекомендовал ей выбирать балетки.

Мэрайя не стала комментировать выступление и говорить о состоянии своего здоровья. Но недавно звезда завершила серию новогодних концертов со своим хитом, и выглядела намного лучше.

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