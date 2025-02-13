Уехавшего из РФ рэпера Artik заметили на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Рэпер Artik (Артем Умрихин), уехавший из РФ, впервые за год появился на публике. Как сообщает Telegram-канал Shot, музыкант посетил свадьбу детей главных раввинов России и Одессы.

Напомним, что бракосочетание между дочкой главного раввина РФ Берла Лазара Ривки и сыном раввина Одессы Авраама Вольфа Шоломой прошло 12 февраля в городе Маале-Адумим в 7 км от Иерусалима. Как отмечает канал, Умрихин активно общался на торжестве с гостями и даже успел послушать историю сотворения мира.

Напомним, что Умрихин уехал из РФ после начала спецоперации и обосновался в ОАЭ. Он покинул дуэт Artik & Asti, однако продолжает зарабатывать на нем деньги, в том числе и в России — благодаря выступлениям артистки Севиль.

Ранее СМИ сообщили, что свадьбу посетил другой известный рэпер — Джиган. Во время церемонии музыкант взял микрофон и спел «Нет, нет никого, кроме Бога одного».