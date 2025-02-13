Мизулина намекнула на отношения с SHAMAN и обещала раскрыть тайну 9 марта
В ходе встречи со школьниками и студентами в Кемерово глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ответила на вопрос о том, что связывает ее с заслуженным артистом России, певцом Ярославом Дроновым, известным под сценическим именем SHAMAN. Она заявила, что вся правда станет известна 9 марта.
«Вы все узнаете 9 марта», – приводит ее слова РИА Новости.
Ранее слухи о возможных отношениях между Мизулиной и певцом обсуждались в сети. Дополнительный повод для разговоров появился после того, как 3 февраля они вместе посетили концерт в московской школе № 1409.
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Во время мероприятия SHAMAN пообщался с учениками, раздал автографы и присоединился к гостям в актовом зале. В этот момент школьники неожиданно начали кричать «Горько!», что заметно смутило артиста.
Реакция SHAMAN оказалась неожиданной: прикрыв лицо рукой, он поцеловал Екатерину Мизулину. Однако четкого подтверждения, что поцелуй действительно состоялся, не было, поскольку жест певца мог быть интерпретирован по-разному.
Слухи продолжают обрастать подробностями, а общественность замерла в ожидании 9 марта, когда, по словам Мизулиной, все станет ясно.