Раскрыт райдер и гонорар Екатерины Варнавы

Раскрыт райдер и гонорар актрисы, бывшей звезды шоу Comedy Woman Екатерины Варнавы за выступление на частном мероприятии. Об этом пишет издание «Абзац».

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По информации источника, за свое появление на корпоративе опальная юмористка просит 2,5 млн рублей. При этом знаменитость готова выступать на сцене лишь в сопровождении коллеги мужского пола. Таким образом, организаторы будут вынуждены заплатить за услуги сразу двух ведущих.

Уточняется, что чаще всего Варнава работает на закрытых праздниках вместе с комиком Александром Гудковым. Лишившиеся работы на ТВ коллеги готовы дать выступление не только в Москве, но и в других городах РФ. В таком случае они требуют оплачивать им суточные в размере 10 тысяч рублей, завтраки, обеды и ужины, проживание в пятизвездочном отеле и перелет бизнес-классом.

Кроме того, в райдере комикессы должно быть красное и белое вино, а также бутылка шампанского. У Екатерины также должна быть возможность заказать горячие блюда в гримерку в дополнение к легким закускам.

Отдельным пунктом в райдере актрисы указано общение с ней на площадке. В списке ее требований отмечено, что она не приемлет фамильярности.

Ранее стало известно, что Екатерина Варнава заработает на своем шоу за один вечер более 16 млн рублей.