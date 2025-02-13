Брэда Питта застали за поцелуями с привлекательной блондинкой

Три года назад Брэд Питт начал встречаться с дизайнером ювелирных отношений Инес де Рамон. 32-летняя избранница артиста настроена серьезно, как и он сам. Пока пара не может узаконить отношения из-за разногласий по брачному договору. Масла в огонь добавила и новая роль звезды, для которой ему пришлось целоваться с актрисой Керри Кондон.

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Компания Warner Bros. Pictures представила видео с кадрами из нового фильма с участием бывшего мужа Анджелины Джоли. В ленте под рабочим названием «Формула-1» Питт сыграл гонщика. Не обошлось в фильме и без интимных сцен — двукратный обладатель премий «Оскар» страстно целовал 42-летнюю ирландскую актрису, пишет Daily Mail.

Причем многие фанаты звезды «Бесславных ублюдков» заметили, что между актерами на съемочной площадке возникла настоящая химия. Их чувства не отличишь от настоящих. Возможно, коллеги настолько сильно вжились в роль, что перенесли чувства в реальную жизнь. Тогда возлюбленной Брэда Питта стоит поволноваться.

Напомним, после восьмилетних судебных тяжб с экс-супругой Анджелиной Джоли актер хочет защитить свое имущество, стоимость которого составляет 400 млн долларов. Из-за этого 61-летний Питт настаивает на составлении брачного контракта с де Рамон перед вступлением в брак. Но его избранница не собирается полностью отрекаться от своих прав.