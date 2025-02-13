Джиган «зажег» на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштеин) выступил на свадьбе детей главных раввинов России и Одессы. Как сообщает Telegram-канал Baza, она прошла в городе Маале-Адумим в 7 км от Иерусалима.

На бракосочетание между Ривки Лазар (дочь главного раввина РФ Берла Лазара) и Шоломой Вольфом (сын раввина Одессы Авраама Вольфа) пришли около 200 человек. На торжестве можно было заметить видных представителей еврейских общин России и Украины, а церемония велась сразу на двух языках — иврите и русском.

Одним из самых ярких гостей стал Джиган. Его гостям представил сам Лазар, заявив, что «это Джига наш». Во время церемонии музыкант взял микрофон и спел «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

Напомним, что в 2023 году на встрече с президентом Владимиром Путиным Лазар заявлял о своей готовности сделать все ради мира между Москвой и Киевом. Он отмечал, что еврейская община как в России, так и за рубежом, стремится содействовать поиску мирных решений.