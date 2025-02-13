Гордон рассказала о полученном Янисом Тиммой компромате на Седокову

Юрист Екатерина Гордон вместе с близкими баскетболиста Яниса Тиммы добилась продолжения расследования его смерти, а также рассказала, какой именно компромат спортсмен получил на свою бывшую жену, певицу Анну Седокову. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Сообщалось, что рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером его бывшей жены, певицы Анны Седоковой на заставке. При этом Тимма очень тяжело переживал развод с артисткой.

Родственники Тиммы считают, что его могли довести до самоубийства или даже убить. И настаивают на проведении дополнительных проверок.

По словам Гордон, расследование было возобновлено по просьбе их команды, при этом основания для того, чтобы считать, что баскетболиста убили - отсутствуют.

« П о и т о г а м н а ш е г о л и ч н о г о р а с с л е д о в а н и я Я н и с у п е р е д а л и к о м п р о м а т н а А н н у , к о т о р ы й о н ч и с т о п о - ч е л о в е ч е с к и н е с м о г п е р е в а р и т ь . М ы т а к ж е з н а е м , к а к о г о р о д а о б в и н е н и я п о с т у п а л и о т н е г о А н н е . П р и э т о м , п о л а г а ю , ч т о г о в о р и т ь о т о м , ч т о е г о у б и л и , н и о д н о г о о с н о в а н и я н е т » , - п о я с н и л а а д в о к а т .

Она уточнила, что в конце жизни «по свидетельствам близких» Янис Тимма «был уверен в предательстве Седоковой и ее изменах».