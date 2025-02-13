Гордон рассказала о полученном Янисом Тиммой компромате на Седокову
Юрист Екатерина Гордон вместе с близкими баскетболиста Яниса Тиммы добилась продолжения расследования его смерти, а также рассказала, какой именно компромат спортсмен получил на свою бывшую жену, певицу Анну Седокову. Об этом пишет «Комсомольская правда».
В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство. Сообщалось, что рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером его бывшей жены, певицы Анны Седоковой на заставке. При этом Тимма очень тяжело переживал развод с артисткой.
Родственники Тиммы считают, что его могли довести до самоубийства или даже убить. И настаивают на проведении дополнительных проверок.
По словам Гордон, расследование было возобновлено по просьбе их команды, при этом основания для того, чтобы считать, что баскетболиста убили - отсутствуют.
«По итогам нашего личного расследования Янису передали компромат на Анну, который он чисто по-человечески не смог переварить. Мы также знаем, какого рода обвинения поступали от него Анне. При этом, полагаю, что говорить о том, что его убили, ни одного основания нет», - пояснила адвокат.
Она уточнила, что в конце жизни «по свидетельствам близких» Янис Тимма «был уверен в предательстве Седоковой и ее изменах».