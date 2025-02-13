Дочь Шукшиной напугала пользователей Сети. Фото

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35-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна превратилась в настоящего бодибилдера. Как сообщает Maximonline.ru, девушка занимается в зале по несколько часов в день и пытается добиться идеального тела.

«Я сейчас в той форме, какая должна быть, очень долгие годы я к ней шла и все-таки пришла. Планирую расти дальше, но не в плане становиться больше, а расти в качестве тела. Здесь всегда есть куда стремиться», утверждает дочь актрисы.

Анна делится результатами изнуряющих тренировок в социальных сетях. На странице спортсменки можно найти множество кадров, на которых она демонстрирует мускулы невероятных объёмов. Большинство подписчиков поддерживают Шукшину. Но есть и такие, которых пугает телосложение девушки.

Как сейчас выглядит дочь знаменитой актрисы — в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес
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Мария Шукшина
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