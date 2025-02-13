Дочь Шукшиной напугала пользователей Сети. Фото

35-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна превратилась в настоящего бодибилдера. Как сообщает Maximonline.ru, девушка занимается в зале по несколько часов в день и пытается добиться идеального тела.

« Я с е й ч а с в т о й ф о р м е , к а к а я д о л ж н а б ы т ь , о ч е н ь д о л г и е г о д ы я к н е й ш л а и в с е - т а к и п р и ш л а . П л а н и р у ю р а с т и д а л ь ш е , н о н е в п л а н е с т а н о в и т ь с я б о л ь ш е , а р а с т и в к а ч е с т в е т е л а . З д е с ь в с е г д а е с т ь к у д а с т р е м и т ь с я » , — у т в е р ж д а е т д о ч ь а к т р и с ы .

Анна делится результатами изнуряющих тренировок в социальных сетях. На странице спортсменки можно найти множество кадров, на которых она демонстрирует мускулы невероятных объёмов. Большинство подписчиков поддерживают Шукшину. Но есть и такие, которых пугает телосложение девушки.

Как сейчас выглядит дочь знаменитой актрисы — в галерее «Рамблера».