Дочь Шукшиной напугала пользователей Сети. Фото
35-летняя дочь актрисы Марии Шукшиной Анна превратилась в настоящего бодибилдера. Как сообщает Maximonline.ru, девушка занимается в зале по несколько часов в день и пытается добиться идеального тела.
«Я сейчас в той форме, какая должна быть, очень долгие годы я к ней шла и все-таки пришла. Планирую расти дальше, но не в плане становиться больше, а расти в качестве тела. Здесь всегда есть куда стремиться», — утверждает дочь актрисы.
Анна делится результатами изнуряющих тренировок в социальных сетях. На странице спортсменки можно найти множество кадров, на которых она демонстрирует мускулы невероятных объёмов. Большинство подписчиков поддерживают Шукшину. Но есть и такие, которых пугает телосложение девушки.
Как сейчас выглядит дочь знаменитой актрисы — в галерее «Рамблера».