Королева не приехала на 79-летие живущей в США матери

Певица Наташа Королева не приехала на 79-летие матери, живущей в США. Артистка рассказала о празднике родительницы в соцсети.

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13 февраля Людмила Порывай отметила 79-летие. В честь этого события Наташа посвятила ей трогательный пост, опубликовав снимок мамы в праздничном платье. Как выяснилось, в свой день Порывай планирует устроить девичник, однако Королевой на нем не будет. Певица не стала уточнять, почему не поехала на праздник к маме в США, но выразила надежду, что та весело проведет время.

« Н е в е р о я т н а я , ж и з н е р а д о с т н а я , т е м п е р а м е н т н а я , м и р о л ю б и в а я , г о с т е п р и и м н а я . М о я л ю б и м а я м а м о ч к а ! Т ы с е й ч а с д а л е к о о т м е н я , н о я з н а ю , ч т о т ы с о б е р е ш ь с в о и х п о д р у ж е к н а д е в и ч н и к и о т м е т и ш ь . Л ю б л ю т е б я , м о я л а с т о ч к а » , — в ы с к а з а л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Наташа отметила, что ко дню рождения мамы выпустила песню «Девичник», написанную специально для нее.

Напомним, Порывай уже много лет проживает в Майами.

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