Звезда сериала «Ольга» вернулся в Россию и купил дом в ипотеку

Актер Сергей Романович сообщил, что вернулся в Россию и купил дом в Подмосковье. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подкаст Димы Воробья.

Романович некоторое время жил в Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Америке. Он приехал в Россию ненадолго и планировал обратно уехать в США. Однако, как отметил артист, он решил спонтанно купить дом и остался на родине. Актер взял жилье в ипотеку.

« Я с е б я п о к а н е п о з д р а в л я ю . К о г д а е с т ь к а к и е - т о о б я з а т е л ь с т в а п е р е д б а н к о м , т ы н е м о ж е ш ь д о к о н ц а р а с с л а б и т ь с я . М е н я к о л б а с и т в о о б щ е ж е с т к о » , — п о д е л и л с я а к т е р .

Романович признался, что также успел приобрести недвижимость в Турции. Позже он ее продал.