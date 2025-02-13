Бузова ответила Ладе Дэнс на обвинения в краже песни

Лада Дэнс в новом выпуске проекта «МУЗLOFT» обвинила Ольгу Бузову в краже песни Baby tonight. Ольга отреагировала на это постом в Telegram-канале.

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« Н а г л о е в р а н ь е т е р п е т ь н е б у д у » , — н а п и с а л а п е в и ц а .

Она напомнила, что в 2023 году сама же Лада Дэнс публично говорила, что Ольга Бузова перепивает ее хит потому, что на это есть разрешение.

" Я а р т и с т , с т р е п е т о м о т н о ш у с ь к с в о е м у т в о р ч е с т в у и н и к о г д а н е п о з в о л и л а б ы с е б е в з я т ь б е з р а з р е ш е н и я п е с н ю . У м о е й к о м а н д ы е с т ь в с е д о к у м е н т ы , р а з р е ш а ю щ и е м н е и с п о л н е н и е э т о й к о м п о з и ц и и ! Л а д а ж е н и к о г д а н е я в л я л а с ь п р а в о о б л а д а т е л е м э т о г о с и н г л а , у н е г о е с т ь д в а а в т о р а , к о т о р ы м п р и н а д л е ж а т п р а в а ! " Ольга Бузова

Оля подчеркнула, что с огромным уважение относится к Ладе, но клевету терпеть не будет.