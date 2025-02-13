Ольга Бузова ответила Ладе Дэнс на обвинения в краже песни: «Проблемы с памятью?»
Лада Дэнс в новом выпуске проекта «МУЗLOFT» обвинила Ольгу Бузову в краже песни Baby tonight. Ольга отреагировала на это постом в Telegram-канале.
«Наглое вранье терпеть не буду», — написала певица.
Она напомнила, что в 2023 году сама же Лада Дэнс публично говорила, что Ольга Бузова перепивает ее хит потому, что на это есть разрешение.
"Я артист, с трепетом отношусь к своему творчеству и никогда не позволила бы себе взять без разрешения песню. У моей команды есть все документы, разрешающие мне исполнение этой композиции! Лада же никогда не являлась правообладателем этого сингла, у него есть два автора, которым принадлежат права!" Ольга Бузова
Оля подчеркнула, что с огромным уважение относится к Ладе, но клевету терпеть не будет.
«Кто-то решил напомнить о себе как всегда за счет моего имени или все-таки проблемы с памятью? Глицин под язык меня всегда выручал в университете, если что», — написала артистка.