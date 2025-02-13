Уехавший Меладзе продолжает зарабатывать в России

Доходы композитора Константина Меладзе в России выросли в пять раз. Как сообщает Telegram-канал Shot, чистая прибыль его компании за 2024 год составила свыше 80 млн рублей.

Речь идет о фирме «Меладзе Мьюзик». Ей принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия. Также под этим лейблом на стримингах выходят совместные композиции Константина и Валерия Меладзе, Веры Брежневой и певицы SOFA.

По информации канала, в 2023 году прибыль лейбла составляла 16,7 млн рублей. В 2024 году она достигла показателя в 85,3 млн рублей.

Ранее канал писал, что Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца Шоты Меладзе. Его брату Валерию пришлось показывать могилу родственника по видеосвязи.