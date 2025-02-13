На российского тревел-блогера подали в суд его ученицы

Ученицы подали в суд на блогера-миллионника Артема «МореТУТ» (настоящая фамилия — Венскель). Как сообщает Telegram-канал Mash, они потребовали вернуть им 375 тысяч рублей за курсы по туристическому бизнесу.

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Коллективный иск от трех девушек составил адвокат Андрей Сергеев. По его словам, клиентки приобрели марафон по турбизнесу за 125 тысяч рублей каждая. За эти деньги они ждали раскрытия секретов предпринимательства, однако в учебных чатах с Венскелем была лишь тишина и его видео с отдыха. В просьбе вернуть средства без судебных разбирательств им отказали.

Тогда обманутые обратились к адвокату. Сам «МореТУТ» успел за это время анонсировать новый курс. По словам Сергеева, недовольных клиентов очень много, однако формулировки публичной оферты мешают им выдвигать конкретные обвинения.