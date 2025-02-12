Стало известно, как будут делить многомиллионное наследство Маслякова

Адвокат Андрей Алешкин заявил в беседе с aif.ru, что если телеведущий Александр Масляков не оставил завещания, то его имущество перейдет к ближайшим родственникам.

Юрист объяснил, что порядок наследования распределяется по завещанию или по закону.

« Е с л и ж е н а с л е д о в а н и е п р о и с х о д и т п о з а к о н у , т о в п е р в у ю о ч е р е д ь н а с л е д у ю т с у п р у г а , д е т и , б р а т ь я и с е с т р ы — э т о н а с л е д н и к и п е р в о й о ч е р е д и . Е с л и и х н е т , т о п р а в о н а н а с л е д с т в о п е р е х о д и т к р о д и т е л я м » , — п о д е л и л с я э к с п е р т .

Алешкин добавил, что в наследство Маслякова входит не только имущество телеведущего, но и интеллектуальные права, долги, патенты, товарные знаки и прочее.

Накануне стало известно, что в Москве открыли наследственное дело после кончины телеведущего, которого не стало 8 сентября 2024 года в Москве.

Осенью 2024 года СМИ выяснили, что Масляков оставил многомиллионное наследство. Согласно информации aif.ru, только в 2021 году доходы Александра Маслякова составляли около 500 млн рублей. Он, утверждал сайт, был лидером рейтинга телеведущих по годовому доходу.

У семьи телеведущего также есть особняк площадью 654 кв. м, стоимость которого может достигать миллиарда рублей. В 2019-м Масляков купил двухэтажный особняк с бассейном в элитном поселке Жуковка. Также у него были две квартиры в Москве.