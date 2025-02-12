Актриса Дженнифер Энистон навсегда покинула Голливуд. 56-летняя звезда хочет найти свою любовь в Монтесито, где три года назад приобрела особняк. Об этом сообщает источник зарубежного издания Radar Online.

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Ставшая знаменитой после съемок в сериале «Друзья» артистка уехала из Лос-Анджелеса после пожаров, о которых говорили все мировые СМИ. Она обосновалась в доме, который купила у телеведущей Опры Уинфри еще в 2022 году. Инсайдер сообщил, что Дженнифер устала от бесконечных слухов про ее личную жизнь. При этом она мечтает найти любимого человека.

« О н а н а д е е т с я , ч т о н о в о е н а ч а л о м о ж е т п о м о ч ь е й с н о в а н а й т и л ю б о в ь . У н е е т а к д а в н о н е б ы л о о т н о ш е н и й . О н а о ч е н ь с к у ч а е т п о т а к о м у о б щ е н и ю . П е ч а л ь н а я р е а л ь н о с т ь т а к о в а , ч т о б о л ь ш у ю ч а с т ь в р е м е н и о н а о д н а » , – п о д е л и л с я а н о н и м н ы й и с т о ч н и к .

Энистон целый день окружена работниками и друзьями, но когда приходит домой, то оказывается в одиночестве. Инсайдер подчеркнул, что она устала быть в большом пустом особняке.

Напомним, что за плечами артистки два брака. Ее первым супругом стал коллега Брэд Питт, с которым она была вместе пять лет. Вторым мужем Дженнифер стал Джастин Теру. Они поженились в 2015 году, но через три года развелись. Детей у нее тоже нет.

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