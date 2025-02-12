Сэм Асгари объяснил, почему не разглашает причину развода с Бритни Спирс

Поп-дива, как известно, не подарок — папарацци не раз ловили Бритни Спирс в порыве гнева и на пике истерики. К счастью, в жизни певицы всегда есть мужчина, который готов закрывать глаза на эмоциональность любимой.

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Долгое время спутником звезды был Сэм Асгари, с которым они встречались шесть лет и прожили в браке полтора года. В мае 2024 года они официально развелись. Несмотря на грязные подробности расставания, слухи об изменах и насилии, мужчина ни разу не отозвался о бывшей возлюбленной плохо. Напротив, Сэм не переставал повторять, как благодарен Бритни, и, кажется, вот почему.

В подкасте Viall Files он рассказал, что подписал соглашение о неразглашении подробностей развода.

« В Голливуде даже не п***ть без соглашения. Это истинная часть этого [мира]», — заявил Асгари в ответ на просьбу назвать причину расставания.

Мужчина, впрочем, пошел навстречу и пытался дать комментарий, который прояснил бы ситуацию, не нарушая его договоренность с Бритни. Он отметил, что ненавидит, когда люди пытаются спекулировать на теме развода и используют ее «в качестве рычага».

« Э т о м о я ж и з н ь , я и с п ы т а л э т о . < . . . > Я д у м а ю , ч т о н а с т о я щ а я п р и ч и н а в т а к о м с л у ч а е н е и м е е т з н а ч е н и я » , — в ы с к а з а л с я А с г а р и .

Главное, по его словам, это то, что они со Спирс многому друг друга научили и провели много времени вместе.

« Э т о б ы л а б о л ь ш а я ч а с т ь к а к м о е й ж и з н и , т а к и е е » , — з а к л ю ч и л о н .

Недавно папарацци застали Бритни в неожиданной компании — с бывшим помощником и любовником Полом Солизом и его детьми. Поговаривали, что он перевез наследников в особняк поп-дивы.