Сэм Асгари объяснил, почему не разглашает причину развода с Бритни Спирс

Сэм Асгари объяснил, почему на самом деле не разглашает причину развода с Бритни Спирс
Поп-дива, как известно, не подарок — папарацци не раз ловили Бритни Спирс в порыве гнева и на пике истерики. К счастью, в жизни певицы всегда есть мужчина, который готов закрывать глаза на эмоциональность любимой.
Долгое время спутником звезды был Сэм Асгари, с которым они встречались шесть лет и прожили в браке полтора года. В мае 2024 года они официально развелись. Несмотря на грязные подробности расставания, слухи об изменах и насилии, мужчина ни разу не отозвался о бывшей возлюбленной плохо. Напротив, Сэм не переставал повторять, как благодарен Бритни, и, кажется, вот почему.
В подкасте Viall Files он рассказал, что подписал соглашение о неразглашении подробностей развода.
«В Голливуде даже не п***ть без соглашения. Это истинная часть этого [мира]», — заявил Асгари в ответ на просьбу назвать причину расставания.
Мужчина, впрочем, пошел навстречу и пытался дать комментарий, который прояснил бы ситуацию, не нарушая его договоренность с Бритни. Он отметил, что ненавидит, когда люди пытаются спекулировать на теме развода и используют ее «в качестве рычага».
«Это моя жизнь, я испытал это. <...> Я думаю, что настоящая причина в таком случае не имеет значения», — высказался Асгари.
Главное, по его словам, это то, что они со Спирс многому друг друга научили и провели много времени вместе.
«Это была большая часть как моей жизни, так и ее», — заключил он.
Недавно папарацци застали Бритни в неожиданной компании — с бывшим помощником и любовником Полом Солизом и его детьми. Поговаривали, что он перевез наследников в особняк поп-дивы.