Раскрыто, может ли Пугачева получать израильскую пенсию

Народная артистка СССР Алла Пугачева не может рассчитывать на стандартную пенсию в Израиле, так как не имеет необходимого страхового стажа, заявил NEWS.ru управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. По словам юриста, для получения пенсионных выплат ей необходимо было сделать не менее 120 ежемесячных взносов в систему национального страхования страны.

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Д л я п о л у ч е н и я п е н с и и в Израиле необходимо соответствовать установленным критериям, регламентируемым законодательством страны. Основным условием является наличие минимального стажа страховых взносов. Законодательство требует внесения не менее 120 ежемесячных взносов. В случае Пугачевой, которая переехала в Израиль после достижения пенсионного возраста, применение стандартных условий затруднено. Граждане, прибывшие в Израиль после 60 лет и не обладающие достаточным страховым стажем, могут рассчитывать исключительно на специальное пособие, — пояснил Русяев.

Юрист подчеркнул, что воспользоваться мерами соцподдержки в стране можно только при наличии официального статуса резидента. Для этого, по словам Русяева, необходимо подтвердить постоянное проживание в Израиле, предоставив данные о собственности и источниках дохода.

Д л я п о л у ч е н и я п о с о б и я н е о б х о д и м о о ф о р м и т ь с т а т у с р е з и д е н т а Израиля, что подтверждается соответствующей регистрацией в Министерстве внутренних дел. Данный статус определяется совокупностью факторов: местом постоянного проживания, наличием имущества и длительностью пребывания в стране. Право на получение пособия Пугачевой будет зависеть от финансового положения ее семьи. С учетом значительного дохода ее супруга вероятность получения социальной поддержки от израильских властей представляется сомнительной, — резюмировал юрист.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Пугачеву, юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) следует проверить первыми на причастность к финансированию американского Агентства по международному развитию. Он отметил, что его организация уже готовит соответствующие запросы с просьбой провести проверки в ФСБ.