Аллегрова вышла на связь после новостей о суде с ночным клубом

Певица Ирина Аллегрова прокомментировала новость о том, что она будет судиться с ночным клубом из-за использования ее песни. Артистка назвала эту информацию полным фейком.

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Telegram-канал Mash сообщал, что Аллегрова якобы оказалась недовольна тем, что актер-трансвестит* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) пел ее трек «Угонщица» в челябинском заведении. Отмечалось, что вокалистка подготовила судебный иск. Однако сама Ирина Александровна это не подтвердила.

Певица заявила, что на самом деле не обращалась в суд из-за конфликта с ночным клубом.

« Э т о п о л н ы й ф е й к . Н и ч е г о п о д о б н о г о в м о е й ж и з н и н е б ы л о . Н е п о д а в а л а [ и с к ] , н е с о б и р а ю с ь и н е з а н и м а ю с ь п о д о б н ы м и в е щ а м и . Э т о ф е й к ч и с т о й в о д ы » , - р а с с к а з а л а Аллегрова в беседе с РЕН ТВ.

Напомним, что Ирина Аллегрова уже несколько лет предпочитает редко появляться на публике. Исключения она делает лишь для масштабных и важных мероприятий. Однако ее новый «затворнический» образ жизни многие не принимают. Так, композитор Игорь Крутой в день рождения артистки призвал ее вернуться к полноценной концертной деятельности.

Ранее Игорь Николаев признался в любви Ирине Аллегровой.