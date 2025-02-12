Полиция приехала к месту съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

В городе Орске Оренбургской области фанаты шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» устроили толпу на съемках проекта, на площадку также приехала полиция. Об этом сообщило издание «Урал.56.Ру».

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Издание опубликовало фотографию, на которой заметно, что среди толпы людей на площадке присутствуют сотрудники МВД.

« В с е б о л ь ш е п о л и ц и и с т я г и в а е т с я к с ъ е м о ч н о й п л о щ а д к е ш о у " Э к с т р а с е н с ы . Б и т в а с и л ь н е й ш и х " в О р с к е » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Уточняется, что въезд в совхоз Строителей, где идут съемки, был ограничен.

Перед этим редакция портала также опубликовала видео с толпой на месте съемок шоу. Отмечалось, что на площадке собрались как поклонники телепроекта, так и люди, которые надеются получить помощь от его участников.

По данным журналистов, выпуск шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» будет посвящен семье из Орска, в доме которой происходят загадочные события.

Ранее российский актер и ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Марат Башаров рассказал о гонораре в проекте. Он заявил, что получает на проекте хорошую зарплату, точная сумма которой может меняться от сезона к сезону.