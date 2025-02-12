Шура назвал наглой ложью, что не желает петь с Лель и Лозой на одной сцене

Певец Шура опроверг в Telegram-канале, что критиковал своих коллег Юрия Лозу и Катю Лель.

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Шура назвал ложью его якобы заявления о том, что он не выйдет на сцену с Лозой и Лель из-за их веры в инопланетян и плоскую Землю. Артист признался, что не давал никаких интервью, и кто-то вовлекает его имя в скандалы и разборки. Также он опроверг якобы свои слова, что Катя Лель «не напела» на звание заслуженной артистки России.

« Ю р и я Л о з у я у в а ж а ю и н е о д н о к р а т н о б ы л с н и м н а с ц е н е , и е с л и о н п р е д л о ж и т д у э т , я о б е и м и р у к а м и з а ! Катя Лель – умничка. Это высокая награда – получить заслуженного артиста! Не мне судить, справедливо или нет, если дали, значит, заслужила! Это вообще меня никак не касается!», – заявил исполнитель.

Шура отметил, что в 2025-м ему исполнится 50 лет. Как признался артист, он тоже был бы счастлив получить звание заслуженного. Певец уверил, что никогда не будет пиарить себя за счет осуждения и обвинения коллег.

« М н е и н т е р е с н а с в о я ж и з н ь , м н е н е н у ж е н э п а т а ж , н е н у ж н ы п р о в о к а ц и и ! О с т а в ь т е м е н я в п о к о е и п е р е с т а н ь т е о т м о е г о и м е н и н е с т и в с я к у ю х р е н ь ! У м е н я н а с ы щ е н н а я ж и з н ь , к о т о р а я п о л н а т в о р ч е с т в а ! » , – о т м е т и л а р т и с т .

В подтверждение своих слов Шура напомнил, что записал дуэт с Антоном Самойловым и в настоящее время занимается подготовкой к юбилейному концерту.