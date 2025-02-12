Шура назвал наглой ложью, что не желает петь с Лель и Лозой на одной сцене

Певец Шура опроверг, что отказывался петь с Лель и Лозой на одной сцене
Певец Шура опроверг в Telegram-канале, что критиковал своих коллег Юрия Лозу и Катю Лель.
Шура назвал ложью его якобы заявления о том, что он не выйдет на сцену с Лозой и Лель из-за их веры в инопланетян и плоскую Землю. Артист признался, что не давал никаких интервью, и кто-то вовлекает его имя в скандалы и разборки. Также он опроверг якобы свои слова, что Катя Лель «не напела» на звание заслуженной артистки России.
«Юрия Лозу я уважаю и неоднократно был с ним на сцене, и если он предложит дуэт, я обеими руками за! Катя Лель – умничка. Это высокая награда – получить заслуженного артиста! Не мне судить, справедливо или нет, если дали, значит, заслужила! Это вообще меня никак не касается!», – заявил исполнитель.
Шура отметил, что в 2025-м ему исполнится 50 лет. Как признался артист, он тоже был бы счастлив получить звание заслуженного. Певец уверил, что никогда не будет пиарить себя за счет осуждения и обвинения коллег.
«Мне интересна своя жизнь, мне не нужен эпатаж, не нужны провокации! Оставьте меня в покое и перестаньте от моего имени нести всякую хрень! У меня насыщенная жизнь, которая полна творчества!», – отметил артист.
В подтверждение своих слов Шура напомнил, что записал дуэт с Антоном Самойловым и в настоящее время занимается подготовкой к юбилейному концерту.