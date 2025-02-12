Солистка «Блестящих» сделала заявление о замужестве

Звезда музыкальной группы «Блестящие» Ксения Новикова заявила, что не планирует выходить замуж. Об этом она призналась в разговоре с корреспондентом «Леди Mail».

Известно, что певица была замужем с 2015 по 2018 год. Ксения состояла в браке с бизнесменом Алексеем Сорокиным.

« Д а я и т о г д а н е х о т е л а э т о г о д е л а т ь ! З а о т ц о м д е т е й я з а м у ж е м н е б ы л а , н и ч е г о с т р а ш н о г о . С е й ч а с т е м б о л е е в р я д л и в З А Г С с о б е р у с ь . Н е п о н и м а ю с м ы с л а б р а к а , з а м у ж н и к о г д а н е х о т е л а . Ж и т ь в л ю б в и и с о г л а с и и м о ж н о и б е з ш т а м п о в » , — з а я в и л а Новикова.

Также артистка выразила негативное отношение к пиару на личной жизни, сказав, что не понимает, зачем люди афишируют свои отношения.

« Н е в и ж у с м ы с л а г о в о р и т ь о б э т о м . З а ч е м ? Р а с с к а з ы в а т ь в с е м о с в о е м м у ж ч и н е , в ы с т а в л я т ь ф о т о с н и м , ч т о б ы ч т о ? Н е х о ч у , ч т о б ы з а м н о й и з а н и м п о с т о я н н о с л е д и л и и д а в а л и о ц е н к у к а ж д о м у н а ш е м у д е й с т в и ю » , — с о о б щ и л а о н а .

Ранее стало известно, что певица Ольга Орлова заявила, что она против воссоединения «Блестящих».