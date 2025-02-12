Пригожин заявил о прощении Шнурова

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что простил Сергея Шнурова после их ссоры из-за слов о супруге продюсера певице Валерии. Об этом он рассказал в интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).

Пригожин сообщил, что конфликт со Шнуровым произошел в «тяжелые времена», а сейчас знаменитости не вспоминают о ссоре и даже здороваются на светских мероприятиях.

« Я п р о с т и л е г о . К а к г о в о р и т с я , в е л и ч и е и м п е р а т о р а в у м е н и и п р о щ а т ь . Я х о ч у б ы т ь в д а н н о м с л у ч а е в е л и к о д у ш е н . С е й ч а с у н а с о б щ е н и е н а у р о в н е " п р и в е т — п о к а " . Н е с ч и т а ю е г о в р а г о м , н е с ч и т а ю м е р з а в ц е м , н о и д р у г о м н а з в а т ь в с е - т а к и н е м о г у » , — с к а з а л Иосиф.

В 2020 году Пригожин заявил, что многие артисты признают бедственное положение из-за пандемии коронавируса. Шнуров ответил на это заявление стихотворением, в котором высмеял продюсера и его жену Валерию. Пригожин призвал лидера группы «Ленинград» «поговорить по-мужски» и назвал его мерзавцем.

Ранее стало известно, что экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс предложила Сергею Шнурову помириться.