Блогерша Гаврилина пожаловалась на хейт из-за веса

Блогерша Юля Гаврилина пожаловалась на хейт со стороны подписчиков из-за ее меняющегося веса. Ее цитирует NEWS.ru.

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Гаврилина утверждает, что чувствует себя комфортно в своем теле.

« М е н я х е й т я т в и н т е р н е т е н а п р о т я ж е н и и п о с л е д н е г о п о л у г о д а п о п о в о д у м о е г о в е с а , к а ж д ы й р а з ч т о - т о н е т а к , к а ж д ы й р а з . Я н е з н а ю , п о п р а в и л а с ь , н е п о п р а в и л а с ь — л ю д я м н е у г о д и ш ь » , — г о в о р и т о н а .

По словам блогерши, ее критикуют и за полноту, и за худобу, и за отсутствие или наличие щек. Гаврилина подчеркнула, что раньше комментарии с резкой критикой сильно ее задевали, однако сейчас она намерена не обращать на них внимания.

До этого вокалист и лидер рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев ответил на хейт по поводу своего якобы отъезда из страны.