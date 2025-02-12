После постов о Гитлере от Канье Уэста отказалось агентство

Представитель агентства по работе с талантами 33&West заявил, что агентство больше не представляет рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает Variety.

Уэст был исключен из музыкального списка агентства. Представитель 33&West не раскрыл, как долго рэпер был их клиентом. Его агент Дэниел Маккартни опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что 33&West прекращает работать с рэпером «немедленно… из-за его вредных и оскорбительных высказываний, которые ни он, ни 33&West не могут терпеть».

Канье Уэст не покидает заголовки новостей с момента своего неожиданного появления на церемонии вручения премии Грэмми 2 февраля. Уэст сопровождал свою жену Бьянку Цензори, которая появилась на красной дорожке обнаженной. В соцсетях начали критиковать рэпера и предположили, что Цензори стала жертвой психологического насилия с его стороны.

После этого Уэст опубликовал серию постов в соцсети X, в которых он называл себя нацистом и писал, что «любит Гитлера». Позже рэпер объяснил свои посты «социальным экспериментом». Впоследствии его аккаунт был деактивирован.

Позже СМИ сообщили, что бывшая сотрудница отдела маркетинга компании Уэста подала на него в суд, утверждая, что он уволил ее, перед этим назвав уродливой и отправив ей в сообщении нацистское приветствие. Женщина заявила, что рэпер регулярно делал в ее адрес и в адрес других сотрудников еврейского происхождения оскорбительные и антисемитские комментарии.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский 7 февраля сообщил о прекращении сотрудничества с Уэстом и его брендом Yeezy. Он указал, что коллекция декабря 2024 года была их последним совместным проектом.