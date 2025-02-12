Алена Апина рассказала об ограблении номера и угоне машины

Экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина сообщила, что ей несколько раз приходилось обращаться в полицию. Слова артистки передает Пятый канал.

По словам певицы, ей повезло, поскольку помощь правоохранительных органов ей требовалась только из-за материальных потерь.

« У г о н я л и м а ш и н у , в о в р е м я г а с т р о л е й г р а б и л и н о м е р » , — о п и с а л а с в о й о п ы т А п и н а , н а з в а в э т и с л у ч а и н е п р и я т н о с т я м и , а н е с е р ь е з н ы м и п р о б л е м а м и .

Ранее певица и актриса Юлия Паршута высказалась об ограблении квартиры в центре Москвы. 7 января сообщалось, что из квартиры артистки вынесли деньги и украшения во время новогодних праздников, когда ее не было дома.