Лада Дэнс обратилась к Бузовой на фоне конфликта

Певица Лада Дэнс призвала Ольгу Бузову внимательнее проверять документы перед подписанием на фоне конфликта знаменитостей из-за песни «Baby tonight». Свое обращение к Бузовой Дэнс опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Накануне Дэнс заявила, что Бузова исполнила ее хит «Baby tonight» без разрешения.Телеведущая в свою очередь назвала слова коллеги ложью, подчеркнув, что у нее есть все разрешения. Бузова также заявила, что у Дэнс проблемы с памятью, и обвинила артистку в попытке пропиариться на ее имени.

« Я в с е г д а о т в е ч а ю з а с в о и с л о в а , и с п а м я т ь ю у м е н я в с е в п о р я д к е — т а к ч т о м о ж е т е н е п е р е ж и в а т ь . А в о т в а м с л е д о в а л о б ы в н и м а т е л ь н е е п р о в е р я т ь д о к у м е н т ы п е р е д п о к у п к о й и п о д п и с а н и е м , а н е д о в е р я т ь н а с л о в о » , — н а п и с а л а а р т и с т к а .

Дэнс посоветовала Бузовой начать пить препарат «Глицин» курсом, чтобы стать более внимательной. Она также уточнила, что не против того, что артисты перепевают ее композиции — но делают это «порядочно».

« И д а в а й т е г о в о р и т ь о т к р о в е н н о : н е я р е ш и л а в з я т ь в а ш у п е с н ю , а в ы м о ю . Т а к ч т о м н е в а ш п и а р с о в е р ш е н н о н и к ч е м у , у м е н я с в о е г о х в а т а е т » , — п о д ч е р к н у л а а р т и с т к а .

Премьера трека и клипа «Baby tonight» Бузовой состоялась в 2022 году.

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