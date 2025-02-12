В Екатеринбурге окончательно отказались от концерта певицы Доры

В Екатеринбурге окончательно отказались от проведения концерта певицы Доры (настоящее имя Дарья Шиханова). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на организаторов выступления.

Концерт Доры отменили после двух переносов
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Концерт должен был состояться 14 февраля — эта дата была выбрана после двух переносов.

«Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов», рассказали организаторы.

По словам организаторов, проведение мероприятия в Екатеринбурге оказалось невозможным, однако что именно произошло — неизвестно.

Изначально Дора должна была спеть в городе 8 марта, затем выступление назначили на 7 сентября, после — на 14 февраля 2025 года. Посетители начали сдавать билеты, однако деньги вернули не всем.

В 2023 году Псковский филиал всероссийского студенческого фестиваля «СтудВесна» («Студенческая весна») публиковал список «не рекомендованных» на конкурсе артистов, номера которых просят не исполнять. В список вошли 66 имен, включая Дору, Земфиру (признана в РФ иностранным агентом), «Несчастный случай», Гречку, Монеточку (признана в РФ иностранным агентом), Верку Сердючку, «Машину времени», Аллу Пугачеву и др.

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