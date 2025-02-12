Родственники смогут претендовать на наследство Маслякова

Наследственное дело после смерти телеведущего Александра Маслякова открыто в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83 году жизни. По сообщениям СМИ, причиной смерти стала опухоль, а состояние телеведущего в последние годы осложнилось последствиями коронавируса. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

После смерти Маслякова в Москве было открыто наследственное дело. По словам юриста Надежды Швачко, родственники основателя юмористической программы «Клуб веселых и находчивых», могут претендовать на его имущественные права и обязанности.

« П о н а с л е д с т в у п е р е х о д я т н е т о л ь к о п р а в а н а в е щ и и и м у щ е с т в о , п р и н а д л е ж а в ш и е н а с л е д о д а т е л ю н а д е н ь е г о с м е р т и , н о и и м у щ е с т в е н н ы е п р а в а и о б я з а н н о с т и » , - у т о ч н и л а ю р и с т .

Ранее СМИ сообщили, что наследниками являются сын телеведущего Александр Масляков-младший, вдова Светлана Маслякова, а также 18-летняя внучка Таисия. По данным Forbes, 12 лет назад годовой доход компании «АМиК», которая занимается производством КВН, составлял не менее 3,5 млн долларов. Сама компания не подтверждала и не опровергала эту информацию.

Масляковым также принадлежит двухэтажный особняк площадью 654 квадратных метра на Рублево-Успенском шоссе. Его стоимость оценивалась в 388 млн рублей. Кроме того, у ведущего КВН была квартира площадью 200 квадратов в центре Москвы, а также небольшой автопарк из дорогих машин.