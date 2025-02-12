Сестра Фриске пожаловалась на ухудшение здоровья

Блогерша Наталья Фриске сообщила в Telegram-канале, что сильно заболела.

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Фриске отметила, что ее болезнь уже продолжается неделю.

« С и л н е т у ж е к а ш л я т ь … С е г о д н я у ж е о т э т о г о д и к о б о л и т г о л о в а . П л а к а т ь х о ч е т с я » , — п о д е л и л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Поклонники поддержали Фриске в комментариях и пожелали скорейшего выздоровления.

Наталья Фриске стала солисткой группы «Блестящие» в 2007 году. Она пришла на замену своей сестры Жанны, которая на тот момент покинула коллектив. На данный момент она работает мастером перманентного макияжа и развивает свой блог.

14 июня Фриске выступила на премии МУЗ-ТВ с группой «Блестящие», чтобы почтить память сестры. 15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга.

Позже Наталья объяснила, что не хочет возвращаться на сцену. Она уточнила, что вышла на сцену с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ только из-за сестры. По словам сестры певицы, ей ближе воспитывать свою дочь Луну и быть с ребенком. Блогерша хотела почтить память артистке.