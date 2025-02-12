Наследственное дело открыли в Москве после смерти Маслякова

После смерти знаменитого телеведущего Александра Маслякова в Москве было открыто наследственное дело. Об этом в среду, 12 февраля, рассказала юрист Надежда Швачко.

Это означает, что теперь родственники покойного смогут заявить свои права на его имущество, личные вещи, а также на имущественные права и обязанности. Все, что было накоплено телеведущим за годы его карьеры и жизни, теперь переходит в собственность его наследников, которые могут предъявить свои требования на эти активы в рамках установленных законом процедур.

— П о н а с л е д с т в у п е р е х о д я т н е т о л ь к о п р а в а н а в е щ и и и м у щ е с т в о , п р и н а д л е ж а в ш и е н а с л е д о д а т е л ю н а д е н ь е г о с м е р т и , н о и и м у щ е с т в е н н ы е п р а в а и о б я з а н н о с т и , — с к а з а л а ю р и с т в б е с е д е с РИА Новости.

11 сентября 2024 года в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Из здания московского молодежного центра «Планета КВН» гроб с телом вынесли под громкие аплодисменты.

«Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, который на протяжении 60 лет был главой КВН, и где он находился в последние дни своей жизни.