Наследственное дело открыли в Москве после смерти Маслякова
После смерти знаменитого телеведущего Александра Маслякова в Москве было открыто наследственное дело. Об этом в среду, 12 февраля, рассказала юрист Надежда Швачко.
Это означает, что теперь родственники покойного смогут заявить свои права на его имущество, личные вещи, а также на имущественные права и обязанности. Все, что было накоплено телеведущим за годы его карьеры и жизни, теперь переходит в собственность его наследников, которые могут предъявить свои требования на эти активы в рамках установленных законом процедур.
— По наследству переходят не только права на вещи и имущество, принадлежавшие наследодателю на день его смерти, но и имущественные права и обязанности, — сказала юрист в беседе с РИА Новости.
11 сентября 2024 года в Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Из здания московского молодежного центра «Планета КВН» гроб с телом вынесли под громкие аплодисменты.
«Вечерняя Москва» рассказала, что стало причиной смерти легендарного телеведущего, который на протяжении 60 лет был главой КВН, и где он находился в последние дни своей жизни.