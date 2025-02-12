Стало известно, сколько миллионов рублей Волочкова потратит на свадьбу дочери

Балерина Анастасия Волочкова потратит на свадьбу дочери Ариадны не менее 10 миллионов рублей. Об этом сообщает kp.ru.

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По данным издания, аренда особняка Мясникова, где будет проходить свадебная церемония дочери балерины, стоит около 2 миллионов рублей. Остальные расходы пойдут на приготовление еды, торта, платья и прочего. Торжество пройдет 26 апреля.

« А р и ш а с а м а в ы б р а л а э т о м е с т о . В и д и м о , х о ч е т т а к у ю ж е ц а р с к у ю с в а д ь б у , к а к у м а м ы . П о к а п о - ц а р с к и н е п о л у ч и т с я , н о о б е щ а ю , ч т о б у д е т п о - к о р о л е в с к и ! Я в с е о р г а н и з у ю и м с а м а . Ч т о м о г у с к а з а т ь ? С ч а с т л и в а з а н и х , р е б я т а о ч е н ь л ю б я т д р у г д р у г а , и я р а д а , ч т о А р и ш а о п р е д е л и л а с ь . С к о р о у н и х р о с п и с ь , а п о т о м и в е н ч а н и е , к о т о р о е п р о й д е т в П и т е р е » , — р а с с к а з а л а а р т и с т к а .

19-летняя Ариадна выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ариадна родилась в отношениях Волочковой с бизнесменом Игорем Вдовиным. Дочь балерины несколько лет назад съехала от матери к отцу и мачехе. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее добираться от него до места учебы и на тренировки.