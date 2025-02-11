Муж Бейонсе вышел на футбольное поле в часах за $3 миллиона

Муж Бейонсе, рэпер Jay-Z вышел на футбольное поле в часах за $3 миллиона. Об этом сообщает WWD.

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Рэпер Jay-Z появился на Супербоуле с редким аксессуаром модели RM66 Flying Tourbillon Rockstar от бренда Richard Mille. В мире есть всего две пары таких часов, их стоимость оценивается в $3 миллиона.

В конце 2024 года рэпер оказался в центре скандала. 9 декабря Шона Картера, более известного как Jay-Z, обвинили в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году вместе с Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P. Diddy. Предположительно, это произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке. По данным журналистов, несовершеннолетняя пришла без билетаи ее поймали скауты Пи Дидди.

Позже появилась информация, что Бейонсе решила отправиться в тур на фоне обвинений ее мужа. По словам источника издания Daily Mail, тур певицы начнется в марте в Лос-Анджелесе.