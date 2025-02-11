Омарова расстроило, что его дочь от Бородиной проигнорировала брата

Несколько дней назад Курбан Омаров стал многодетным отцом. Его избранница Валерия родила мальчика в одной из клиник Московской области. Имя малыша пока держится в секрете. Для Валерии этот ребенок стал первенцем, а для Курбана — уже третьим наследником. У него также есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной. Отец очень хотел, чтобы девочка встретила братика из роддома, однако этого не произошло.

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Омаров объяснил, почему Теона проигнорировала столь важное событие.

« Я б ы о ч е н ь х о т е л , ч т о б ы Т е о н а б ы л а н а в ы п и с к е . Д л я м е н я в а ж н о , ч т о б ы у н и х с с а м о г о н а ч а л а в о з н и к л а с в я з ь . Я з а р а н е е с п р а ш и в а л ч е р е з н я н ю , с м о ж е т л и о н а п р и й т и , и м н е с к а з а л и , ч т о д а , в с е п о л у ч и т с я . Н о в д е н ь в ы п и с к и в д р у г в ы я с н и л о с ь , ч т о Т е о н у н е о т п у с т и л и и з ш к о л ы . О ч е н ь н а д е ю с ь , ч т о с к о р о о н а п о з н а к о м и т с я с б р а т и к о м , п о т о м у ч т о о н у ж е ч а с т ь е е с е м ь и , а о н а — ч а с т ь е г о » , — п е р е д а е т S t a r H i t с л о в а б и з н е с м е н а .

Курбан и Валерия решились на совместные роды. Пассия Омарова осталась довольна медперсоналом и больничными условиями. Мальчик, по словам девушки, появился на свет 1 февраля.