«Она — часть его»: Омарова расстроило, что его дочь от Бородиной проигнорировала брата
Несколько дней назад Курбан Омаров стал многодетным отцом. Его избранница Валерия родила мальчика в одной из клиник Московской области. Имя малыша пока держится в секрете. Для Валерии этот ребенок стал первенцем, а для Курбана — уже третьим наследником. У него также есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной. Отец очень хотел, чтобы девочка встретила братика из роддома, однако этого не произошло.
Омаров объяснил, почему Теона проигнорировала столь важное событие.
«Я бы очень хотел, чтобы Теона была на выписке. Для меня важно, чтобы у них с самого начала возникла связь. Я заранее спрашивал через няню, сможет ли она прийти, и мне сказали, что да, все получится. Но в день выписки вдруг выяснилось, что Теону не отпустили из школы. Очень надеюсь, что скоро она познакомится с братиком, потому что он уже часть ее семьи, а она — часть его», — передает StarHit слова бизнесмена.
Курбан и Валерия решились на совместные роды. Пассия Омарова осталась довольна медперсоналом и больничными условиями. Мальчик, по словам девушки, появился на свет 1 февраля.