«Она — часть его»: Омарова расстроило, что его дочь от Бородиной проигнорировала брата

Несколько дней назад Курбан Омаров стал многодетным отцом. Его избранница Валерия родила мальчика в одной из клиник Московской области. Имя малыша пока держится в секрете. Для Валерии этот ребенок стал первенцем, а для Курбана — уже третьим наследником. У него также есть сын Омар от первого брака и дочь Теона от Ксении Бородиной. Отец очень хотел, чтобы девочка встретила братика из роддома, однако этого не произошло.

Омарова расстроило, что его дочь от Бородиной проигнорировала брата
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Омаров объяснил, почему Теона проигнорировала столь важное событие.

«Я бы очень хотел, чтобы Теона была на выписке. Для меня важно, чтобы у них с самого начала возникла связь. Я заранее спрашивал через няню, сможет ли она прийти, и мне сказали, что да, все получится. Но в день выписки вдруг выяснилось, что Теону не отпустили из школы. Очень надеюсь, что скоро она познакомится с братиком, потому что он уже часть ее семьи, а она часть его», передает StarHit слова бизнесмена.

Курбан и Валерия решились на совместные роды. Пассия Омарова осталась довольна медперсоналом и больничными условиями. Мальчик, по словам девушки, появился на свет 1 февраля.

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