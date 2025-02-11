Лолита ответила на призывы депутата Пензиной отменить ее концерты
Певица Лолита Милявская прокомментировала призывы депутата заксобрания Красноярского края Елены Пензиной к отмене ее концертов. В интервью «Известиям» она отметила, что Пензина занимается коммунальными вопросами, и «травить Милявскую» проще, чем решать более сложные проблемы, такие как канализация и вывоз мусора.
Также певица пожелала Пензиной «хорошего мужа», что, по ее мнению, способствовало бы улучшению ее настроения. Лолита добавила, что отмена концертов наносит ей большие финансовые убытки, и концерт в Красноярске лишь частично компенсирует расходы на отмененное выступление в Томске.
Она подчеркнула, что за оставшиеся города ей предстоит покрыть расходы из своего кармана. Несмотря на трудности, Милявская заявила, что не держит зла на тех, кто выступает против ее концертов, и считает ситуацию временной. 25 января Пензина выразила свое негативное отношение к концертам Лолиты и Дианы Арбениной в Красноярске. В ответ Милявская пригласила Пензину на одно из своих выступлений, пообещав предоставить ей место в зале и микрофон для прямого общения, а не «закулисных обсуждений», передает «Радиоточка НСН».