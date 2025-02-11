Сайт Канье Уэста перестал работать после скандала с нацисткой символикой

Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после появления на нем футболок с нацисткой символикой. Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что сайт перестал работать утром 11 февраля после того, как компания-разработчик программного обеспечения для розничных магазинов Shopify объявила о нарушении порталом ее правил.

« В с е п р о д а в ц ы н е с у т о т в е т с т в е н н о с т ь з а с о б л ю д е н и е п р а в и л н а ш е й п л а т ф о р м ы . Э т о т п р о д а в е ц н а р у ш и л н а ш и у с л о в и я , п о э т о м у м ы у д а л и л и е г о и з с п и с к а к л и е н т о в S h o p i f y » , — с о о б щ и л и в к о м п а н и и .

Там указали, что условия использования сервиса дают ему право ограничивать торговлю товарами и услугами, которые компания признает «небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными». При этом в Shopify не уточнили, что именно нарушил сайт рэпера.

Однако ранее на портале Yeezy появились футболки с нацистскими символами и с принтом настоящего имени рэпера Diddy, находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных действий. Кроме того ранее Канье Уэст объявил, что уходит из X, но перед этим там появился ряд постов в поддержку нацизма. Позже страница была удалена.