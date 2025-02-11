Сайт Канье Уэста перестал работать после скандала с нацисткой символикой
Сайт бренда одежды Yeezy американского рэпера Канье Уэста перестал работать после появления на нем футболок с нацисткой символикой. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что сайт перестал работать утром 11 февраля после того, как компания-разработчик программного обеспечения для розничных магазинов Shopify объявила о нарушении порталом ее правил.
«Все продавцы несут ответственность за соблюдение правил нашей платформы. Этот продавец нарушил наши условия, поэтому мы удалили его из списка клиентов Shopify», — сообщили в компании.
Там указали, что условия использования сервиса дают ему право ограничивать торговлю товарами и услугами, которые компания признает «небезопасными, неприемлемыми или оскорбительными». При этом в Shopify не уточнили, что именно нарушил сайт рэпера.
Однако ранее на портале Yeezy появились футболки с нацистскими символами и с принтом настоящего имени рэпера Diddy, находящегося под стражей по обвинению в ряде насильственных действий. Кроме того ранее Канье Уэст объявил, что уходит из X, но перед этим там появился ряд постов в поддержку нацизма. Позже страница была удалена.