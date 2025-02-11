Анита Цой рассказала о доходе от работ на огороде

Певица Анита Цой сообщила, что ее увлечение садоводством и огородничеством превратилось в источник заработка. Подробнее об этом она рассказала в интервью журналу WomanHit.

По словам артистки, во время пандемии коронавируса она собрала большой урожай и закатала его в банки.

« Д е л о в т о м , ч т о в о т у ж е б о л е е 3 0 л е т я з а н и м а ю с ь о г о р о д о м . И з н а ч а л ь н о э т о б ы л о х о б б и , а в о в р е м я с а м о и з о л я ц и и в 2 0 2 0 - м , к о г д а н е б ы л о р а б о т ы , п о я в и л о с ь м н о г о с в о б о д н о г о в р е м е н и . Т о г д а я в ы р а с т и л а м н о г о п р о д у к ц и и , з а к а т а л а ш е с т ь т ы с я ч б а н о к п о с е м е й н ы м р е ц е п т а м и р а з д а р и л а д р у з ь я м , ч т о б ы п о д д е р ж а т ь » , — п о д е л и л а с ь в о с п о м и н а н и я м и о н а .

Цой отметила, что решила монетизировать свое хобби после того, как узнала, что многие артисты в период самоизоляции остались без работы — это показало ей, насколько важно иметь альтернативный источник дохода.

« В с е м т а к п о н р а в и л и с ь м о и с о л е н ь я , ч т о я р е ш и л а з а н и м а т ь с я э т и м у ж е п р о ф е с с и о н а л ь н о » , — з а к л ю ч и л а п е в и ц а .

Ранее актриса Агата Муцениеце заявила, что хочет заняться садоводством и высадить рябину и сирень на дачном участке.