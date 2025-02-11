Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию ВС РФ

Блогер Анастасия Ивлеева подала кассационную жалобу на решение оштрафовать ее на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии. Об этом ТАСС сообщили во 2-м кассационном суде общей юрисдикции.

" В с у д п о с т у п и л а к а с с а ц и о н н а я ж а л о б а Ивлеевой, по которому ранее ей был назначен штраф", - рассказали в суде.

Тверской суд Москвы 25 апреля оштрафовал Ивлееву на 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). В судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС, отмечается, что "с целью соблюдения закона Ивлеева обязана была удалить информационный пост из публичного пространства, однако не сделала этого". Причиной составления протокола в отношении блогера стал ее пост в Instagram (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Позднее апелляционная инстанция утвердила это решение.