Соколовский рассказал об «очередном» кризисе с женой

Певец Влад Соколовский заявил в беседе с VOICE, что не так давно прошел «очередной кризис» с женой Ангелиной Сурковой.

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По мнению Соколовского, этот кризис вывел его отношения с супругой на более чувственный уровень. Он считает, что сейчас проживает самую глубокую стадию чувств с женой.

Соколовский не отрицает, что в его романе с Сурковой случалось множество кризисов. Пара проходила «самые разные этапы развития и чувств».

« В о п р о с в р е ш е н и и , г о т о в л и т ы б о р о т ь с я з а л ю б о в ь , ч у в с т в а , м е н я т ь с я с а м , в е д ь т в о й п а р т н е р п о м е н я е т с я т о л ь к о в з а в и с и м о с т и о т т в о и х с о б с т в е н н ы х и з м е н е н и й , и т о , к а к о н с в а м и в е д е т с е б я , — э т о р е з у л ь т а т и в а ш е й п о з и ц и и в о т н о ш е н и я х . Э т о м а л о к т о м о ж е т п р и н я т ь и о с о з н а т ь , л ю д и в о с н о в н о м п р и в ы к л и к о г о - т о в и н и т ь в с в о и х п р о б л е м а х , н о э т о ф а к т у ж е и з п р а к т и к и » , — п о д е л и л с я а р т и с т .

Соколовский сделал предложение модели Ангелине Сурковой в июле 2022 года, через пять месяцев после рождения сына Дэвида. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Сама свадьба прошла в апреле 2024 года.

У Соколовского также есть дочь Мия от певицы Риты Дакоты. Артисты развелись в 2018 году. Причиной расставания стали измены певца.