Лолита сорвала юбку на сцене

Певица Лолита Милявская сняла с себя юбку во время концерта в Красноярске. Об этом сообщает «Пятый канал».

Во время выступления Милявская призналась, что старалась во всем соответствовать обществу. Она вышла на сцену в длинной черной юбке и блестящем облегающем комбинезоне.

« С о ц и у м — э т о в с е г д а з а м е ч а т е л ь н о . О н л у ч ш е в с е х з н а е т , ч т о м о ж н о , ч т о н е л ь з я : « Н е с и д и т а к — н о г и р а с с т а в и л а » , « Т е б е с к о л ь к о л е т ? Т ы п р и ш л а в к о р о т к о й ю б к е » . Я в с е п о н и м а ю , я о д е в а л а с ь д а ж е т а к , к а к с о ц и у м т р е б у е т в 6 1 , ч т о б ы н и ч е г о н и г д е н е в и д н о б ы л о . Н о я ч у в с т в у ю п о р о д с т в е н н и к а м , ч т о в ы ж е н е н а э т о п р и ш л и » , — з а я в и л а п е в и ц а и с н я л а ю б к у .

Действие исполнительницы зрители поддержали аплодисментами. Лолита обратилась к интеллигенции после того, как осталась в комбинезоне.

« К а ж д ы й и з в а с , н е з а в и с и м о о т э т о г о м о д н о г о н ы н ч е с л о в а « г е н д е р » , х о т ь м ы с л е н н о , н о у й д е т е в м о е м к о м б и н е з о н е ! » — о т м е т и л а а р т и с т к а .

В конце января Милявская в своем Telegram-канале отреагировала на попытку депутатки Законодательного собрания Красноярского края Елены Пензиной отменить ее концерт в Красноярске фразой: «А это самый простой ход, чтобы тебя узнали». Она также предположила, что депутат страдает комплексом Герострата.

В своем Telegram-канале Пензина оскорбила Милявскую, заявив, что исполнительница «застряла в возрасте от 1,5 до 3,5 лет».