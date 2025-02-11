Сергей Лазарев вместе с семьей занялся экстримом в Абу-Даби

Сергей Лазарев продолжает проводить отпуск за границей. Сейчас артист находится в Абу-Даби, столице ОАЭ. Вместе с детьми артист посетил парк аттракционов, о чем отчитался в своем личном блоге.

« Н о в ы й д е н ь — н о в ы е э м о ц и и ! П р и е х а л и с д е т ь м и в п а р к а т т р а к ц и о н о в » , — н а п и с а л п е в е ц . О н п о к а з а л к а д р ы с с ы н о м и д о ч к о й , к о т о р ы е п о д п р ы г и в а л и в п р е д в к у ш е н и и э к с т р е м а л ь н ы х р а з в л е ч е н и й . « С ч а с т ь я п о л н ы е ш т а н ы » , — п р о к о м м е н т и р о в а л п а п а .

Затем Лазарев показал горки и аттракционы, а также сделал видео непосредственно во время спуска в одной из пещер.

« П р о с т и т е з а м о й о р и в и з г » , — и з в и н и л с я Сергей.

После этого семейство прокатилось на машине, из которой нужно было стрелять по экранам.

После экстремальных мероприятий Лазарев опубликовал совместный кадр с семьей и милый пост.