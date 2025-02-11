Сергей Лазарев вместе с семьей занялся экстримом в Абу-Даби

Сергей Лазарев продолжает проводить отпуск за границей. Сейчас артист находится в Абу-Даби, столице ОАЭ. Вместе с детьми артист посетил парк аттракционов, о чем отчитался в своем личном блоге.

Сергей Лазарев вместе с семьей занялся экстримом в Абу-Даби
© РИА Новости
«Новый день новые эмоции! Приехали с детьми в парк аттракционов», написал певец. Он показал кадры с сыном и дочкой, которые подпрыгивали в предвкушении экстремальных развлечений. «Счастья полные штаны», прокомментировал папа.

Затем Лазарев показал горки и аттракционы, а также сделал видео непосредственно во время спуска в одной из пещер.

«Простите за мой ор и визг», извинился Сергей.

После этого семейство прокатилось на машине, из которой нужно было стрелять по экранам.

После экстремальных мероприятий Лазарев опубликовал совместный кадр с семьей и милый пост.

«Все мы родом из детства! И благодаря своим деткам с удовольствием я в него вновь возвращаюсь и погружаюсь! В беззаботность, радость, веселье, наивность, отсутствие шаблонов и стереотипов! К сожалению, чем старше мы становимся, тем Важнее себя ведем а зря надо иногда и дурачится», написал Сергей.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев
Абу-Даби