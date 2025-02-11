Сергей Лазарев вместе с семьей занялся экстримом в Абу-Даби
Сергей Лазарев продолжает проводить отпуск за границей. Сейчас артист находится в Абу-Даби, столице ОАЭ. Вместе с детьми артист посетил парк аттракционов, о чем отчитался в своем личном блоге.
«Новый день — новые эмоции! Приехали с детьми в парк аттракционов», — написал певец. Он показал кадры с сыном и дочкой, которые подпрыгивали в предвкушении экстремальных развлечений. «Счастья полные штаны», — прокомментировал папа.
Затем Лазарев показал горки и аттракционы, а также сделал видео непосредственно во время спуска в одной из пещер.
«Простите за мой ор и визг», — извинился Сергей.
После этого семейство прокатилось на машине, из которой нужно было стрелять по экранам.
После экстремальных мероприятий Лазарев опубликовал совместный кадр с семьей и милый пост.
«Все мы родом из детства! И благодаря своим деткам с удовольствием я в него вновь возвращаюсь и погружаюсь! В беззаботность, радость, веселье, наивность, отсутствие шаблонов и стереотипов! К сожалению, чем старше мы становимся, тем „Важнее“ себя ведем… а зря… надо иногда и дурачится», — написал Сергей.