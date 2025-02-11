Седокова выступит в образе бомжа

Певица Анна Седокова перевоплотилась в образе бомжа в шоу «Три аккорда». Об этом сообщает «Первый канал».

Седокова спела в образе бездомной песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Артистка попросила, чтобы ее не делали красивой для этого номера.

В новом выпуске программы также выступят Александр Домогаров, Ольга Будина, Лада Дэнс, Алексей Гоман, Burito, Серега, Иван Замотаев, Анна Седокова, Зара и Виктория Гиссен. В членах жюри сидят Александр Розенбаум, Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская и победительница Нонна Гришаева.

Певица Зара впервые вышла на сцену со своим отцом.

« К о г д а н а ч а л с я м о т о р , м н е б ы л о т р у д н о с о в л а д а т ь с э м о ц и я м и , н а с т о л ь к о э т а п е с н я п о п а л а в м е н я . К а з а л о с ь , я н е с м о г у д о п е т ь д о к о н ц а , к о г д а п а п а в ы ш е л н а с ц е н у » , — п о д е л и л а с ь и с п о л н и т е л ь н и ц а .

12 января Telegram-канал SHOT сообщил, что Анна Седокова начала принимать заказы на частные мероприятия меньше чем через месяц после трагедии с бывшим мужем Янисом Тиммой.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. В этот же день артистка сообщила о госпитализации. Она находилась в клинике из-за нервного срыва.